Nove incendi boschivi da inizio mese, controlli sui prelievi di acqua: l’attività dei carabinieri forestali

Dai boschi delle Valli bergamasche ai campi della Bassa, passando per il Sebino, la crisi idrica e le alte temperature di queste settimane stanno tenendo parecchio impegnati anche i carabinieri dei dieci Nuclei Forestali della provincia di Bergamo che, da inizio agosto, hanno effettuato 250 controlli, contestato 38 illeciti amministrativi per un totale di circa 16mila euro, e denunciato quattro persone, tre per gestione illecita di rifiuti a Bergamo e una, di Fara Gera d’Adda, per detenzione non autorizzata (erano senza certificazione Cites) di cinque tartarughe di terra.

Gli incendi boschivi

In particolare, in questo periodo i Forestali si sono occupati di investigare su nove incendi boschivi innescati a Ponteranica, Suisio, Nembro, Gandino, Pradalunga (in cui è morto un 71enne), Gorno, Alzano Lombardo e Pumenengo, e su altri due fuochi illeciti accesi a Gandosso e San Giovanni Bianco. Ma al centro dei controlli dei Forestali ci sono anche i prelievi illeciti di acqua da laghi, fiumi, rogge e fontanili.

Diverse operazioni di contrasto agli incendi boschivi I roghi, spenti velocemente grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco e dei volontari dell’Antincendio boschivo (in totale sono bruciati sette ettari), sono stati per la gran parte colposi: la causa, infatti, si deve all’accensione di fuochi di pulitura vicini al bosco, che poi si propagano velocemente e sfuggono di mano. In periodi normali, infatti, bisogna tenere una distanza di almeno cento metri dagli alberi, ma nei casi di alto rischio incendi – lo siamo da lunedì, su decreto regionale – tale distanza sale a 250 metri. E poi i fuochi vanno custoditi, devono essere effettuati in determinati orari e secondo precise norme. Cose che, invece, non hanno rispettato i due sanzionati a Gandosso e San Giovanni Bianco.

Prelievi abusivi d’acqua

Quanto alla crisi idrica e ai controlli sui prelievi abusivi di acqua, i militari di Costa Volpino hanno sanzionato un privato di Riva di Solto che «pescava» dal Sebino tramite un tubo e una pompa rudimentale. La sanzione, che verrà determinata da Regione Lombardia, va da 2mila a 10mila euro. Nella Bassa, invece, i controlli sono sulle rogge. Ma l’attenzione maggiore è per i fontanili: qui un prelievo di acqua potrebbe causare danni ai già fragili piccoli ecosistemi.

Controlli anche nella Bassa per prevenire prelievi abusivi di acqua

Campeggi illeciti

C’è poi il capitolo campeggio: i controlli a Schilpario, nell’area del Parco delle Orobie dove è vietato posizionare tende o serve una pre-comunicazione, sono state elevate 15 sanzioni. Dodici, invece, i multati (in totale 3mila euro) dai Nuclei di Vilminore, Piazza Brembana e Gromo per essere entrati con veicoli in aree dove è vietato.

Boschi sotto la lente

Sotto la lente anche i tagli degli alberi: a Oltre il Colle e Ubiale Clanezzo i Forestali di Sedrina hanno rilevato due tagli del bosco che non rispettavano le norme, dato che non avevano lasciato in piedi le cosiddette «piante matricine», quelle che forniscono i semi per la crescita dei futuri alberi. A Gandino, invece, il responsabile di un deposito illecito di letame è stato multato per mille euro.