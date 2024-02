Nuova aggressione nei pressi della stazione di Bergamo: ferito un uomo

Una violenta rissa è scoppiata attorno alle 16,45 di martedì 20 febbraio lungo viale Papa Giovanni XXIII, non distante dallo svincolo con via Bonomelli e da piazzale Marconi: davanti al bar Escondido un uomo di origine somala è stato aggredito da altri due uomini. In particolare uno di questi lo ha malmenato con particolare violenza, colpendolo al volto con calci e pugni anche quando ormai era a terra.

In suo soccorso sono intervenuti alcuni avventori del locale, che li hanno separati. I due aggressori si sono dileguati e sul posto il 118 ha inviato l’automedica e l’ambulanza. La polizia è arrivata con una volante e gli agenti hanno sentito i testimoni per ricostruire i fatti: uno dei due aggressori è stato fermato dalla polizia poco distante, mentre il ferito è stato trasportato con l’ambulanza alle Cliniche Gavazzeni. Non è in gravi condizioni. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale.