Allarmi nelle scuole, nuove evacuazioni: studenti ancora in strada al Natta
SICUREZZA. Nuova evacuazione all’Istituto Superiore dopo quella di mercoledì, sarebbe arrivata una nuova mail di allarme. Segnalata una scuola evacuata anche a Nembro.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Ancora fuori dalle aule e all’esterno della scuola, un copione identico a quello di mercoledì 11 novembre, si è ripetuto all’ Isis Natta di Bergamo anche giovedì. Gli studenti sono stati fatti evacuare per un’altra e-mail di allarme bomba arrivata alla casella dell’Istituto.
Una segnalazione analoga arriva anche da una scuola di Nembro. Allo Zenale Butinone di Treviglio sono stati fatti ulteriori controlli anche oggi, ma alla fine si è deciso di non evacuare.
Diverse le segnalazioni di nuove mail di minacce, ma oggi sono pochi gli sgomberi delle aule, anche in considerazione del fatto che il consiglio di questura e prefettura alle scuole era quello di segnalare i casi alle forze dell’ordine prima di fare evacuare gli studenti.
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