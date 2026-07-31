Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Venerdì 31 Luglio 2026

Nuova Gamec, il sopralluogo a tre mesi dalla ripresa dei lavori - Foto

IL CANTIERE. Completata la «lanterna» destinata a ospitare le sale espositive permanenti. Chiuso il bando per bistrot e caffetteria.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Nuova Gamec, il sopralluogo a tre mesi dalla ripresa dei lavori - Foto
Nell’ex palazzetto dello sport prende forma la nuova Gamec
(Foto di Colleoni)

Bergamo

Sopralluogo nel cantiere della nuova Gamec, a Bergamo, nell’ex palazzetto dello sport, per fare il punto sullo stato dei lavori a poco più di tre mesi dalla riconsegna dell’area di cantiere e dalla ripresa dei lavori, dopo la vicenda che ha portato al cambio dell’impresa incaricata.

Nuova Gamec, il sopralluogo a tre mesi dalla ripresa dei lavori - Foto
Dentro la nuova Gamec
(Foto di Colleoni)
Nuova Gamec, il sopralluogo a tre mesi dalla ripresa dei lavori - Foto
Dentro la nuova Gamec
(Foto di Colleoni)

È stata completata la cosiddetta «lanterna» destinata a ospitare le sale espositive permanenti, mentre sono in fase di completamento i tamponeamenti perimetrali in muratura. Conclusa anche la realizzazione dell’avancorpo d’ingresso e delle strutture in elevazione in calcestruzzo poste sulla sommità dell’edificio, che sosterranno la copertura. Quest’ultima è già stata posata su circa la metà della superficie complessiva e il completamento è previsto entro il mese di agosto. Quindi prenderanno il via le lavorazioni interne, con la realizzazione delle partizioni degli spazi e l’installazione degli impianti.

Nuova Gamec, il sopralluogo a tre mesi dalla ripresa dei lavori - Foto
Una fase del sopralluogo
(Foto di Colleoni)
Nuova Gamec, il sopralluogo a tre mesi dalla ripresa dei lavori - Foto
Dall’alto
(Foto di Colleoni)

Bistrot e caffetteria

Parallelamente all’avanzamento dei lavori, procede anche il percorso di definizione delle attività che animeranno la nuova sede della GAMeC. Si è infatti concluso il termine - 24 luglio - per la presentazione delle offerte relative al bando pubblico per la concessione dei due spazi destinati ai servizi di accoglienza e ristorazione del museo: il bistrot panoramico con terrazza al terzo piano e il locale al piano terra destinato a caffetteria e servizi. L’apertura delle buste è prevista il 3 agosto e consentirà di individuare il soggetto concessionario sulla base della qualità del progetto, della coerenza con l’identità culturale della GAMeC, della capacità di creare relazioni con il territorio e della sostenibilità della proposta gestionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Costruzioni, Proprietà
Economia, affari e finanza
Gamec