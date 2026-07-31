Nuova Gamec, il sopralluogo a tre mesi dalla ripresa dei lavori - Foto

È stata completata la cosiddetta «lanterna» destinata a ospitare le sale espositive permanenti, mentre sono in fase di completamento i tamponeamenti perimetrali in muratura. Conclusa anche la realizzazione dell’avancorpo d’ingresso e delle strutture in elevazione in calcestruzzo poste sulla sommità dell’edificio, che sosterranno la copertura. Quest’ultima è già stata posata su circa la metà della superficie complessiva e il completamento è previsto entro il mese di agosto. Quindi prenderanno il via le lavorazioni interne, con la realizzazione delle partizioni degli spazi e l’installazione degli impianti.