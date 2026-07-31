Nuova Gamec, il sopralluogo a tre mesi dalla ripresa dei lavori - Foto
IL CANTIERE. Completata la «lanterna» destinata a ospitare le sale espositive permanenti. Chiuso il bando per bistrot e caffetteria.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Sopralluogo nel cantiere della nuova Gamec, a Bergamo, nell’ex palazzetto dello sport, per fare il punto sullo stato dei lavori a poco più di tre mesi dalla riconsegna dell’area di cantiere e dalla ripresa dei lavori, dopo la vicenda che ha portato al cambio dell’impresa incaricata.
È stata completata la cosiddetta «lanterna» destinata a ospitare le sale espositive permanenti, mentre sono in fase di completamento i tamponeamenti perimetrali in muratura. Conclusa anche la realizzazione dell’avancorpo d’ingresso e delle strutture in elevazione in calcestruzzo poste sulla sommità dell’edificio, che sosterranno la copertura. Quest’ultima è già stata posata su circa la metà della superficie complessiva e il completamento è previsto entro il mese di agosto. Quindi prenderanno il via le lavorazioni interne, con la realizzazione delle partizioni degli spazi e l’installazione degli impianti.
Bistrot e caffetteria
Parallelamente all’avanzamento dei lavori, procede anche il percorso di definizione delle attività che animeranno la nuova sede della GAMeC. Si è infatti concluso il termine - 24 luglio - per la presentazione delle offerte relative al bando pubblico per la concessione dei due spazi destinati ai servizi di accoglienza e ristorazione del museo: il bistrot panoramico con terrazza al terzo piano e il locale al piano terra destinato a caffetteria e servizi. L’apertura delle buste è prevista il 3 agosto e consentirà di individuare il soggetto concessionario sulla base della qualità del progetto, della coerenza con l’identità culturale della GAMeC, della capacità di creare relazioni con il territorio e della sostenibilità della proposta gestionale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA