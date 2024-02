Nuova rotatoria di via Carnovali-Autostrada, asfaltature notturne la prossima settimana

Manca sempre meno alla conclusione dei lavori di realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio tra via autostrada e via Carnovali. I lavori sono ormai entrati nella fase conclusiva e la prossima settimana si procederà alle operazioni (notturne) di asfaltatura dell’area intorno al rondò. Quarantasette metri di diametro è la dimensione della futura rotatoria, il cui cantiere dovrebbe concludersi entro la fine del mese. La rotatoria sarà a due corsie, gli attraversamenti pedonali – dotati di segnaletica retroilluminazioni con boe lampeggianti e un sistema di illuminazione - saranno previsti in corrispondenza di ogni braccio della rotonda, eccezion fatta per quello lungo via autostrada. Per poter realizzare la rotatoria, il Comune è anche intervenuto del Punto Blu di via Autostrada, modificando l’assetto dell’ingresso e ridisegnando il perimetro degli spazi de-pavimentati. Al centro della nuova rotatoria sorgerà la fontana, che a sua volta sarà circondata da un anello verde nella sua parte più esterna.