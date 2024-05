Nuova sosta in Città Alta: parking di via Fara semivuoto. In molti scelgono la funicolare per evitare multe e Ztl

Un centinaio i posti occupati nella mattinata di domenica 5 maggio nel nuovo parcheggio di via Fara in quella che è di fatto la prima domenica di apertura al pubblico del punto di sosta inaugurato sabato 4 maggio in Città Alta. La prova del fuoco sarà nel pomeriggio e nella serata di domenica quando si registrerà il maggior afflusso di turisti e visitatori della parte alta di Bergamo. In mattinata tutto esaurito già intorno alle 11 invece il parcheggio di via Tre Armi, pieno anche quello di porta Sant’Alessandro intorno alle 13.

Il parcheggio di via Tre Armi La situazione in mattinata

Presa d’assalto la funicolare per Città Alta: in molti, per non incorrere in multe e forse intimoriti dalle nuove Ztl, hanno preferito lasciare l’auto in città bassa e salire con i mezzi pubblici. Molte le auto parcheggiate negli spazi lungo le Mura: molti stalli presentano ancora le strisce blu quindi non riservati ai soli residenti.

Ci sono ancora degli stalli blu lungo le Mura

I costi e i numeri di via Fara

Vediamo nel dettaglio quali sono i cambiamenti e cosa c’è da sapere per non farsi trovare impreparati dopo la tanto attesa inaugurazione del parcheggio di via Fara.

Il nuovo parcheggio di via Fara prevede 469 posti auto. Di questi, 64 sono stati venduti ai residenti e 10 sono riservati alle persone diversamente abili. Ne restano 395: il 50% è destinato alla sosta a rotazione, al costo di 3,30 euro l’ora fino a un massimo giornaliero di 30, il restante 50% a chi vorrà sottoscrivere un abbonamento: 99 euro il settimanale, 179 euro il bisettimanale, 215 euro il mensile.

Gli orari di apertura

Con la Ztl non attiva resta tutto come prima, non cambiano giorni e orari: con l’ora legale, giovedì, venerdì e sabato dalle 21 all’1, per tutto l’anno la domenica e i festivi dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19. Accesso libero e senza restrizioni a tutte le moto, di qualunque cilindrata.

Il parcheggio di via Fara

(Foto di Bedolis) Con la Ztl attiva, invece, diventa possibile accedere comunque a Città Alta, a condizione di parcheggiare in una delle tre strutture che fanno parte del sistema di smarcamento targhe: in via Tre Armi, a Porta Sant’Alessandro e, appunto, in via Fara. Una volta entrati in uno dei tra parcheggi - entro 30 minuti dall’accesso tramite l’unico varco di viale Vittorio Emanuele, all’uscita della galleria Conca d’Oro - la targa verrà automaticamente cancellata dal sistema di sanzionamento.

Gli stalli per i residenti