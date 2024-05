Parcheggio alla Fara al debutto. Gori: un progetto lungo 20 anni - Foto e video

Dopo circa vent’anni è stato inaugurato nella mattinata di sabato 4 maggio il parcheggio interrato alla Fara, a Bergamo Alta: un’opera realizzata con la modalità del project financing, in un accordo tra il Comune di Bergamo e la società Bergamo parcheggi.

Il parcheggio visto dall’alto

«Sono contento di condividere con voi questa giornata, conclusione di un iter lunghissimo di cui molti di voi sono stati protagonisti - ha spiegato il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori -. Questo parcheggio è stato pensato 20 anni fa, inserito negli strumenti urbanistica di 4 sindaci e 5 amministrazioni. Sarebbe stato più comodo forse non proseguire questo progetto che non abbiamo deciso noi: è stata un’eredità scomoda, ma siamo arrivati alla conclusione» ha dichiarato il primo cittadino.

Il silo ha 469 posti auto, con una tariffa oraria annunciata di 3,30 euro l’ora. In contemporanea in Città Alta le strisce blu lungo le Mura diventeranno gialle, quindi riservate ai residenti, ma gradualmente. Il parking era stato pensato nel 2004 e i lavori subirono interruzioni anche per una frana del 2008. Non sono mancate le contestazioni.

L’inaugurazione con il sindaco Giorgio Gori

Anche stamattina il comitato «No Parking Fara» ha organizzato una contro-manifestazione. «Una nuova occasione per sottolineare la storia del progetto, le irregolarità e violazioni, alcune delle quali non ancora sanate, il probabile impatto sul futuro del centro storico e la sua mobilità», hanno spiegato i manifestanti.

La passeggiata per arrivare in Città Alta L’interno del parcheggio

Il parcheggio di 8 piani

Il nuovo «Parcheggio Città Alta» è conformato a gradoni e presenta otto piani interrati adibiti ad autorimessa. Tutti i piani, eccetto il +7 (piano cassa e uffici), sono destinati a parcheggio. Due piani sono destinati a posti auto privati (in totale 64), in cessione per un periodo di 90 anni. Di questi, alcuni posti auto sono ancora disponibili. Sono 405 i posti auto destinati all’uso pubblico per la sosta breve ed abbonamenti (mensili ed annuali). Le uscite pedonali si trovano al piano terra (per raggiungere Via della Fara) ed all’ultimo piano in alto. L’area di intervento è in pendenza, con un dislivello di 31,30 m tra Via della Fara a valle, ove è possibile l’accesso e l’uscita veicolare.

L’uscita pedonale a monte conduce verso Piazza Mercato del Fieno in Città Alta. Per il collegamento dell’uscita pedonale del parcheggio a monte con Piazza Mercato del Fieno è stata utilizzata una galleria preesistente, costruita quale rifugio antiaereo durante la Seconda Guerra Mondiale, ora ristrutturata, illuminata e videosorvegliata come l’intero parcheggio. Il parcheggio, aperto 24 ore su 24, è anche totalmente accessibile ai portatori di handicap.

Il nuovo parco

Il parco a copertura del parcheggio ripristina l’assetto paesaggistico originario, costituito da una vegetazione di tipo agricolo e boschivo simile a quella che occupa l’area a valle del parco della Rocca. A completare l’intervento, gli ascensori del parcheggio che saranno fruibili anche dai residenti del centro storico con pass per la sosta in strada, attraverso l’acquisto di una tessera presso le casse del parcheggio al costo annuale di 14,50 euro e un percorso pedonale esterno al parcheggio per la salita al centro storico direttamente da Via della Fara.

La protesta dei No Parking Fara

Come cambia l’accesso a Città Alta

Nel pomeriggio il parcheggio è stato aperto al pubblico: la viabilità in Città alta presenta dunque alcune novità:- La Ztl di Città Alta non cambia nulla in termini di orari (chiusura giovedì, venerdì e sabato sera dalle 21 all’1, nei mesi in cui è in vigore l’ora legale; la domenica e i giorni festivi dalle 10 alle 12 dalle 14 alle 19 tutto l’anno);- Sarà possibile salire in Città Alta anche durante gli orari chiusura del centro storico qualora siano disponibili posti auto nei parcheggi in struttura di Città Alta;- I posti blu sulle Mura progressivamente verranno messi a disposizione dei residenti e degli autorizzati;- Il varco della ZTL serale e festiva in viale Vittorio Emanuele viene spostato all’uscita dalla galleria Conca d’Oro e a metà di via Locatelli, all’intersezione con via Brigata Lupi e via Monte Ortigara.