Nuova stazione, via all’iter per l’accordo. La firma a primavera e pronta a fine 2026

I tempi li detta il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che, nell’attesa di eventuali modifiche di strategia post-urne, fissa un termine tassativo: fine novembre 2026 . Per quella data anche la nuova stazione (europea, così viene definita) di Bergamo dovrà essere pronta. O almeno in avanzata fase di completamento, diciamo così. Lo scorso marzo il Consiglio comunale ha dato mandato alla Giunta a trattare l’Accordo di programma: un passaggio fondamentale, il primo tassello di un’operazione che, spalmata su tutta l’area dello scalo merci (e in quelle adiacenti), arriva a un miliardo d’investimenti in un orizzonte decennale. E più probabilmente oltre.