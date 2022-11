Bergamo, nuova veste per le strade dello shopping: rush finale in via Zambonate

Un altro piccolo tassello è andato a posto. Lunedì mattina in via Zambonate è stata installata la nuova pensilina degli autobus, mentre la settimana scorsa tra largo Cinque Vie e largo Medaglie d’Oro sono comparse sedute e fioriere . I lavori di riqualificazione della strada, partiti in primavera, sono ormai in dirittura d’arrivo; manca solo il nuovo impianto d’illuminazione (la cui posa è prevista nei prossimi giorni) e poi le «chiavi» del cantiere saranno definitivamente riconsegnate.