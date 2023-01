Nuova vita per l’ex casello di via Bianzana a Bergamo, sarà una ciclofficina

La mobilità dolce come volano per il recupero e la riqualificazione dell’ex casello ferroviario di via Bianzana, destinato a rinascere grazie ai fondi in arrivo dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nell’edificio troverà infatti spazio una ciclofficina a servizio della rete di percorsi ciclopedonali della zona. Mentre l’area esterna verrà attrezzata con rastrelliere dotate di prese di ricarica per e-bike e colonnine per l’auto-manutenzione delle biciclette. Quest’ operazione di rigenerazione urbana, dal valore di 250mila euro (di cui 10mila comunali), è realtà grazie a una finanziamento statale di 240mila euro (in totale sono quasi 500mila, se si considera anche quelli per via Negrisoli).