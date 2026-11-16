Nuove mail di allarme bomba nelle scuole bergamasche: nessuna evacuazione, controlli delle forze dell’ordine

Nuove mail di allarme bomba nelle scuole bergamasche nella mattinata di lunedì 16 novembre. I messaggi sono arrivati anche negli istituti comprensivi di Gorle, Presezzo, Bonate Sopra e Bonate Sopra, Ponte San Pietro e Grassobbio, oltre che al liceo Natta e Mascheroni di Bergamo e l’Aldo Moro di Seriate. Secondo le prime informazioni, sul posto sono presenti i carabinieri e al momento non sono state disposte evacuazioni.

Messaggi anche a Calcinate, Dalmine e Albino

Tra gli istituti raggiunti dalle mail figura anche l’Aldo Moro di Calcinate. Segnalazioni inoltre all’Einaudi di Dalmine e al Romero di Albino, dove gli studenti non sono stati evacuati.Carabinieri in sopralluogo al Turoldo di Zogno: non è stata prevista l’evacuazione, la mail è arrivata anche all’istituto comprensivo di Almenno San Bartolomeo, sia all’Istituto di Casazza che a quello di Borgo di Terzo.

Il quadro è ancora in aggiornamento. Al momento non sono disponibili gli esiti delle verifiche né elementi per stabilire se altri istituti abbiano ricevuto lo stesso messaggio.

I precedenti dell’11 e 12 novembre