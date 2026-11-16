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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 16 Novembre 2026
in aggiornamento

Nuove mail di allarme bomba nelle scuole bergamasche: nessuna evacuazione, controlli delle forze dell’ordine

SCUOLE. Messaggi a istituti di città e provincia lunedì 16 novembre. Carabinieri e polizia di Stato sul posto: al momento non risultano evacuazioni.

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Redazione Web
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Nuove mail di allarme bomba nelle scuole bergamasche: nessuna evacuazione, controlli delle forze dell’ordine

Bergamo

Nuove mail di allarme bomba nelle scuole bergamasche nella mattinata di lunedì 16 novembre. I messaggi sono arrivati anche negli istituti comprensivi di Gorle, Presezzo, Bonate Sopra e Bonate Sopra, Ponte San Pietro e Grassobbio, oltre che al liceo Natta e Mascheroni di Bergamo e l’Aldo Moro di Seriate. Secondo le prime informazioni, sul posto sono presenti i carabinieri e al momento non sono state disposte evacuazioni.

Messaggi anche a Calcinate, Dalmine e Albino

Tra gli istituti raggiunti dalle mail figura anche l’Aldo Moro di Calcinate. Segnalazioni inoltre all’Einaudi di Dalmine e al Romero di Albino, dove gli studenti non sono stati evacuati.Carabinieri in sopralluogo al Turoldo di Zogno: non è stata prevista l’evacuazione, la mail è arrivata anche all’istituto comprensivo di Almenno San Bartolomeo, sia all’Istituto di Casazza che a quello di Borgo di Terzo.

Il quadro è ancora in aggiornamento. Al momento non sono disponibili gli esiti delle verifiche né elementi per stabilire se altri istituti abbiano ricevuto lo stesso messaggio.

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I precedenti dell’11 e 12 novembre

Le nuove segnalazioni arrivano dopo quelle di mercoledì 11 novembre, quando mail di allarme bomba avevano raggiunto numerose scuole bergamasche e di altre province italiane. In quell’occasione alcuni istituti avevano disposto l’uscita degli studenti, mentre altri avevano effettuato controlli senza evacuare gli edifici. Anche l’11 novembre un’altra mail ha raggiunto le scuole bergamasche ma anche di tutta Italia, con l’indicazione del governo di non evacuare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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