Nuovi alberi, uno su 4 morti per la siccità: giovedì il focus su «L’Eco di Bergamo»

Cortecce tenere ustionate dal sole cocente e apparati radicali troppo giovani per reggere tanti giorni di siccità. Sono 294 gli alberi , piantati tra novembre 2021 e marzo 2022 , che sono morti, il 25% del nuovo patrimonio arboreo messo a dimora dal Comune di Bergamo per potenziare il polmone verde cittadino. Segni di sofferenza delle essenze si erano palesati la scorsa estate, situazione che aveva spinto l’amministrazione comunale a correre ai ripari con un piano straordinario delle bagnature, mettendo in conto una spesa massima di 125mila euro. Un «servizio di soccorso bagnature» , così lo chiamano in assessorato al Verde pubblico che, viste le premesse meteo, «verrà riproposto per la prossima stagione estiva» , investendo altri 150mila euro annuncia l’assessore Marzia Marchesi . Da «proteggere» ci sono altri 1.300 nuovi alberi piantumati dallo scorso autunno fino a marzo .