Nuovi lavori al Gewiss Stadium, firmata la convenzione

Tutto come da previsioni, e ora è tutto nero su bianco. Nel pomeriggio di venerdì 23 dicembre a Palazzo Frizzoni il Comune di Bergamo e l’Atalanta hanno firmato la convenzione che dà ufficialmente il via ai lavori di completamento della riqualificazione del Gewiss Stadium: messo a punto dunque anche l’ultimo tassello burocratico, ora si apre il percorso che porterà all’allestimento dei cantieri per il rifacimento della Curva Sud Morosini, del settore ospiti e dei Distinti Sud del Gewiss Stadium, oltre che del parcheggio interrato e della piazza adiacenti.