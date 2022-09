Nuovi vaccini, partenza flop . Somministrate solo 126 dosi

Non c’è la corsa, non c’è l’accelerazione. Magari il passo si farà più lesto nei prossimi giorni, ma intanto il debutto del vaccino bivalente – cioè aggiornato alla versione BA.1 di Omicron – consegna numeri risicati. Mercoledì 14 settembre in tutta la Bergamasca sono state 126 le somministrazioni col nuovo farmaco: 106 iniezioni hanno riguardato quarte dosi, per le restanti 20 punture si tratta di terze dosi. Ma è così un po’ ovunque, perché in tutta la Lombardia – che pure resta la locomotiva del Paese in fatto di vaccini – ieri si sono contate 1.385 vaccinazioni col bivalente.