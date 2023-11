Nuovo arresto per spaccio: 50enne fermato con 41 dosi di cocaina

Nuovo arresto da parte della Polizia locale del Comune di Bergamo : continua il giro di vite contro lo spaccio di sostanze stupefacenti in città, stavolta nell’ambito di un controllo previsto nella giornata del 21 novembre dalla Questura di Bergamo nella zona della stazione.

Gli agenti hanno fermato un uomo di 50 anni , senza fissa dimora, individuato nei dintorni della stazione autolinee e controllato con l’ausilio di una delle due unità cinofile del Comando di via Coghetti. Il cane ha «segnalato» lo zaino dell’uomo : gli agenti vi hanno trovato ben 41 dosi di cocaina, oltre a un ulteriore involucro contenente altri 4 grammi, sempre di cocaina .

Il 50enne aveva in tasca anche 360 euro, probabilmente tutti provenienti dall’attività di spaccio. La Polizia locale ha sequestrato il tutto e ha arrestato il senza fissa dimora con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Stamattina il 50enne è stato processato per direttissima ed è stato condannato al divieto di dimora in Bergamo e provincia.