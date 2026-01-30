Nuovo Palazzetto dello Sport, la fine lavori slitta a dicembre 2026

Il nuovo cronoprogramma conferma una rimodulazione dei tempi di esecuzione di circa due mesi rispetto alle previsioni iniziali . «Il differimento è riconducibile alle difficoltà incontrate dall’impresa nella fase di avvio e di organizzazione delle lavorazioni, successive all’affidamento del cantiere avvenuto tramite procedura di gara pubblica europea, nel rispetto delle normative vigenti» fanno sapere da Chorus Life.

«Nelle ultime settimane si sono svolti diversi confronti in contraddittorio tra l’impresa, la stazione appaltante e la direzione lavori, anche in merito all’applicazione delle previsioni contrattuali. In questo contesto, Gvg ha fornito rassicurazioni sul rispetto delle nuove tempistiche e sull’individuazione delle principali imprese subappaltatrici».