Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 30 Gennaio 2026

Nuovo Palazzetto dello Sport, la fine lavori slitta a dicembre 2026

IL CANTIERE. Slitta di circa due mesi il cronoprogramma del nuovo Palazzetto dello Sport di Bergamo: Chorus Life comunica che la fine lavori è ora prevista entro dicembre 2026.

Il rendering del nuovo Palazzetto dello sport
Il rendering del nuovo Palazzetto dello sport

La conclusione dei lavori del nuovo Palazzetto dello Sport di Bergamo è ora prevista entro dicembre 2026. Lo comunica Chorus Life Spa, stazione appaltante dell’opera, a seguito dell’aggiornamento del cronoprogramma presentato dall’impresa affidataria Gvg Spa.

Il nuovo cronoprogramma conferma una rimodulazione dei tempi di esecuzione di circa due mesi rispetto alle previsioni iniziali. «Il differimento è riconducibile alle difficoltà incontrate dall’impresa nella fase di avvio e di organizzazione delle lavorazioni, successive all’affidamento del cantiere avvenuto tramite procedura di gara pubblica europea, nel rispetto delle normative vigenti» fanno sapere da Chorus Life.

«Nelle ultime settimane si sono svolti diversi confronti in contraddittorio tra l’impresa, la stazione appaltante e la direzione lavori, anche in merito all’applicazione delle previsioni contrattuali. In questo contesto, Gvg ha fornito rassicurazioni sul rispetto delle nuove tempistiche e sull’individuazione delle principali imprese subappaltatrici».

«Chorus Life conferma il costante monitoraggio dell’andamento del cantiere e delle attività dell’impresa, in stretto coordinamento con il Comune di Bergamo, con l’obiettivo di contenere gli effetti delle criticità emerse e garantire il completamento dell’opera».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Costruzioni, Proprietà
Politica
Enti locali
Chorus Life Spa
Gvg Spa
Comune di Bergamo