Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 30 Gennaio 2026
Nuovo Palazzetto dello Sport, la fine lavori slitta a dicembre 2026
IL CANTIERE. Slitta di circa due mesi il cronoprogramma del nuovo Palazzetto dello Sport di Bergamo: Chorus Life comunica che la fine lavori è ora prevista entro dicembre 2026.
La conclusione dei lavori del nuovo Palazzetto dello Sport di Bergamo è ora prevista entro dicembre 2026. Lo comunica Chorus Life Spa, stazione appaltante dell’opera, a seguito dell’aggiornamento del cronoprogramma presentato dall’impresa affidataria Gvg Spa.
Il nuovo cronoprogramma conferma una rimodulazione dei tempi di esecuzione di circa due mesi rispetto alle previsioni iniziali. «Il differimento è riconducibile alle difficoltà incontrate dall’impresa nella fase di avvio e di organizzazione delle lavorazioni, successive all’affidamento del cantiere avvenuto tramite procedura di gara pubblica europea, nel rispetto delle normative vigenti» fanno sapere da Chorus Life.
«Nelle ultime settimane si sono svolti diversi confronti in contraddittorio tra l’impresa, la stazione appaltante e la direzione lavori, anche in merito all’applicazione delle previsioni contrattuali. In questo contesto, Gvg ha fornito rassicurazioni sul rispetto delle nuove tempistiche e sull’individuazione delle principali imprese subappaltatrici».
«Chorus Life conferma il costante monitoraggio dell’andamento del cantiere e delle attività dell’impresa, in stretto coordinamento con il Comune di Bergamo, con l’obiettivo di contenere gli effetti delle criticità emerse e garantire il completamento dell’opera».
© RIPRODUZIONE RISERVATA