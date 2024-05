Occupa abusivamente alloggio vacanze in Valtellina, condannato 27enne residente nel bergamasco

Nonostante le ripetute richieste ad andarsene, non solo non aveva lasciato l’appartamento, ma le aveva anche costrette ad allontanarsi e a non tornarci per giorni per paura di ulteriori violenze. E quando, il 3 agosto, i carabinieri di Bormio erano arrivati a notificargli il provvedimento di divieto di dimora nel paese turistico dell’Alta Valtellina, li aveva aggrediti colpendoli con calci, pugni e anche usando il suo orologio come arma.