Odissea sul Frecciarossa, fermo 4 ore a Casirate. Senza elettricità e caldo opprimente

Si è fermato prima delle 19, quando mancava in teoria circa mezz’ora all’arrivo a Milano, il treno Frecciarossa 9749 partito sabato pomeriggio da Venezia, ma i 330 passeggeri sono arrivati in stazione Centrale solo dopo la mezzanotte, al termine di un viaggio che si è trasformato in un’odissea. Il treno si è fermato, per problemi tecnici, uscito dalla stazione di Brescia all’altezza di Casirate d’Adda, in provincia di Bergamo. E non è più ripartito. Sono occorse cinque ore per spostarlo.

I passeggeri sono rimasti chiusi ad aspettare che la situazione si sbloccasse sul treno senza elettricità e quindi senza aria condizionata, nonostante il caldo che aumentava. Nel frattempo hanno chiamato carabinieri e polizia, hanno girato video per mostrare cosa stava succedendo.

L’intervento dei soccorsi sul treno fermo pre quattro ore a Casirate d’Adda

(Foto di Vigili del fuoco) Alle 23 è arrivato un altro treno. E i passeggeri, anche con l’aiuto dei vigili del fuoco arrivati nel frattempo da Milano, sono stati fatti trasbordare. Ma c’è voluto ancora un’ora per liberare la linea in cui, per il treno bloccato, si sono accumulati ritardi anche sugli altri convogli. Ritardi di circa venti minuti, nulla a confronto di quello del Venezia-Milano.

Il treno sostitutivo è arrivato dopo mezzanotte alla stazione Centrale di Milano, dove era presente il personale di assistenza di Trenitalia per accogliere i viaggiatori, che avranno, assicurano dalla società, il rimborso integrale del biglietto.