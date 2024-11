Oltre 20mila visitatori in Fiera, si è chiuso il Salone del Mobile

Con oltre 20 mila visitatori si è chiusa domenica sera la 19.esima edizione del Salone del Mobile di Bergamo, che si è confermato come uno degli appuntamenti di riferimento in Italia per il grande pubblico. La manifestazione di Promoberg dedicata all’arredamento e ai suoi complementi, ha richiamato al centro espositivo di via Lunga professionisti e famiglie provenienti da tutto il Nord Italia e anche dalla vicina Svizzera. Alla qualità del design made in Italy, rappresentato da 80 espositori e oltre 110 brand, si è affiancato un nutrito programma di eventi collaterali, che hanno arricchito l’offerta grazie alla collaborazione con la Fondazione Architetti e Confartigianato Bergamo.

Le dichiarazioni degli organizzatori

«Il Salone del Mobile 2024 si è chiuso con un grande successo di pubblico – ha commentato Luciano Patelli, presidente di Promoberg -. La manifestazione fieristica ha rappresentato anche un moltiplicatore con cui promuovere le attività degli espositori, dando la possibilità di conquistare nuovi target e fette di mercato. Le imprese provenienti da sette regioni italiane e il pubblico arrivato da fuori provincia hanno consentito delle proficue ricadute per l’economia del nostro territorio e per la promozione di Bergamo anche in chiave turistica e culturale».