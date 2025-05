Omicidio Claris, il 18enne: «Coro da stadio la scintilla». Il legale: «Ma le curve non c’entrano»

Felpa e pantaloni della tuta sono neri, come il buio di quella notte. Jacopo De Simone scende rapido dal furgone della polizia penitenziaria che lo ha scortato dal carcere di Brescia sino a qui, al tribunale di via Borfuro per l’interrogatorio di convalida dell’arresto per omicidio volontario aggravato ai futili motivi.