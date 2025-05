L’avvocato di De Simone dopo l’interrogatorio: «Il mondo ultras non c’entra niente»

«Ha risposto alle domande»

Dopo l’interrogatorio davanti al gip Maria Beatrice Parati, durato circa un’ora, il suo avvocato Luca Bosisio ha voluto sottolineare che «questo fatto non c’entra con il mondo ultras. Jacopo, come suo fratello, non andava allo stadio da quando era bambino, non frequentava la curva dell’Inter. È andato qualche volta a San Siro, ma non c’entra con gli ultras. Durante l’interrogatorio ha risposto alle domande, confermando le dichiarazioni rese al pm. Ribadisco che Jacopo non c’entra con il mondo ultras, non è uno scontro tra tifoserie, ma qualcosa che è successo quella sera con le modalità che le indagini verificheranno. Ci tenevo a fare queste precisazioni perché ho letto dichiarazioni sui fatti che rischiano di trascinare problemi di ordine pubblico».