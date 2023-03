«On the road», gli studenti del Falcone scoprono la passione dei Vigili del fuoco - Le foto

Un giorno nei panni dei Vigili del Fuoco. È quello che hanno vissuto 13 studenti diciottenni del liceo linguistico «G. Falcone» a fianco dei pompieri del Comando provinciale di Bergamo, affiancati dallo staff dell’associazione Ragazzi On the Road, che ha promosso l’iniziativa, in convenzione con l’Istituto scolastico cittadino. Il progetto «On the Road», da oltre 15 anni, porta sul campo i giovani al fianco della Polizia Locale, Forze dell’Ordine, Soccorritori e di Pronto Intervento in un percorso di formazione e consapevolezza sui rischi della strada e non solo attraverso la realtà.