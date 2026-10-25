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Cronaca / Bergamo Città Domenica 25 Ottobre 2026

«On the Road» torna in Bergamasca: giovani in pattuglia con le forze dell’ordine

IL PROGETTO. Dal 2 all’8 novembre l’iniziativa coinvolgerà 23 Comuni bergamaschi. Esperienze sul campo per i ragazzi dai 16 anni. Iscrizioni aperte fino al 29 ottobre.

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Redazione Web
Redazione Web
«On the Road» torna in Bergamasca: giovani in pattuglia con le forze dell’ordine

Bergamo

Torna in Bergamasca «On the Road», il progetto educativo che permette ai giovani dai 16 anni di affiancare forze dell’ordine, Polizie locali e soccorritori durante le loro attività quotidiane. L’edizione autunnale, in programma dal 2 all’8 novembre, coinvolgerà 23 Comuni della provincia di Bergamo. Le candidature sono aperte fino a giovedì 29 ottobre.

Promossa da Ragazzi On the Road Aps, l’iniziativa è giunta alla 19ª edizione provinciale e offre un’esperienza diretta per avvicinare i giovani ai temi della sicurezza, della prevenzione e della legalità.

Una settimana con le forze dell’ordine e i soccorritori

I partecipanti potranno affiancare gli operatori durante controlli stradali, servizi serali e notturni e attività di gestione delle emergenze, comprese le chiamate al NUE 112. Potranno inoltre entrare nelle sale operative e salire a bordo delle pattuglie.

L’inaugurazione è prevista lunedì 2 novembre all’Auditorium della Casa del Giovane di Bergamo, alla presenza delle istituzioni e dei giovani partecipanti.

On the Road, opportunità anche per gli studenti sospesi

Tra le novità figura la collaborazione con Fondazione Istituti Educativi di Bergamo, che consentirà anche agli studenti sospesi dalle lezioni di partecipare a percorsi educativi finalizzati alla responsabilizzazione e al rispetto delle regole.

Come iscriversi a On the Road entro il 29 ottobre

Le candidature sono aperte fino a giovedì 29 ottobre sul sito www.ragazziontheroad.it. Possono partecipare ragazze e ragazzi dai 16 anni in su. Al termine dell’esperienza sarà rilasciato un attestato valido per la richiesta di crediti formativi e per il riconoscimento dei percorsi di formazione scuola-lavoro (PCTO/FSL).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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