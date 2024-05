Onorificenze al Merito, 32 gli insigniti: la consegna alla Festa della Repubblica - Tutti i nomi

Saranno 32 le onorificenze dell’Ordine «al Merito della Repubblica» che saranno consegnate il prossimo 2 giugno in piazza Vittorio Veneto in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. Il prefetto Giuseppe Forlenza consegnerà le onorificenze concesse con decreto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 27 nuovi cavalieri, tre ufficiali e due commendatori. La cerimonia avverrà in piazza al termine della celebrazione del 2 Giugno, durante la quale sarà letto il messaggio del Capo dello Stato (in caso di maltempo, la consegna avverrà nel Ridotto del teatro Donizetti).

Le nomine

Verranno insigniti i cavalieri Giovanni Capretti, Ferdinando Bonfanti, Paolo Evangelista, Marisa Amabile (capo gabinetto della prefettura di Bergamo), Marzia Arrigoni (direttrice del plesso scolastico di Sant’Omobono che ha accolto i bambini ucraini rifugiati di guerra), Michela Bialetti (farmacista e vicepresidente di Federfarma), Ferruccio Biglieni, Giampaolo Borellini (vicesindaco di Fara Gera d’Adda), Carmelo Calabrò (vicecomandante del comando dei Vigili del fuoco di Bergamo), Raimondo d’Avanzo (ex consigliere comunale di Bergamo), Ernesto De Amici (presidente dell’Ordine dei farmacisti di Bergamo), Biagio Ferrara, Rita Galizzi (membro dell’Associazione per la Ricerca sulle Malattie Rare), Roberta Garibaldi (docente universitaria e amministratore delegato di Enit, l’Agenzia nazionale del Turismo), Tony Chike Iwobi (ex parlamentare), Roberto Longaretti, Gianvito Martino (direttore scientifico dell’ospedale San Raffaele di Milano), Ferdinando Francesco Peschiulli (farmacista), Simone Nava (imprenditore, candidato sindaco ad Antegnate), Oliviero Pedrini, Alessandro Rambaldi, (direttore dell’Unità di Ematologia dell’ospedale Papa Giovanni XXIII), Marco Ravasio, Roberto Sabia (vigile del fuoco), Carlo Salis (farmacista), Loredano Signorelli (residente di Alzano, tra i primi a finire in quarantena durante il Covid), Michele Taddei (imprenditore) e Gian Luca Viganò (presidente della commissione di Bioingegneria dell’Ordine degli Ingegneri di Bergamo). Sono quattro, dunque, i farmacisti cavalieri.

I tre ufficiali che saranno insigniti sono invece Roberto Sciarretta (comandante del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano), Francesco Annoni e Paolo Giulio Arcari, mentre i commendatori sono Libero di Giorgio e Lino Rota.

La cerimonia