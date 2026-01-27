Operazione antidroga, 13 arresti e volume d’affari di 400mila euro al mese

Maxi operazione antidroga dei carabinieri di Breno nelle province di Brescia, Bergamo, Verbania e Torino. Nella mattinata sono stati eseguiti 17 arresti ritardati, disposti dalla Procura di Brescia, nei confronti di soggetti – italiani e stranieri – già noti alle forze dell’ordine, ritenuti presunti responsabili di traffico e spaccio di cocaina e hashish. Contestualmente sono scattate 18 perquisizioni domiciliari.