Opere anti frana, dal Pnrr oltre nove milioni per 13 comuni bergamaschi

Nuovi fondi dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per prevenire il dissesto idrogeologico. È l’esito dell’accordo stipulato tra Dipartimento di Protezione civile e Regione Lombardia, approvato ieri dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore al Territorio e protezione civile, Pietro Foroni ; il provvedimento riguarda frane e alluvioni del 2019, 2020 e 2021. Complessivamente per tutta la regione arriveranno 74 milioni di euro per 122 interventi. Otto milioni e 785mila euro sono destinati alla nostra provincia, per finanziare 16 interventi. «Diversi interventi di ripristino dei corsi d’acqua e di difesa del suolo erano rimasti in sospeso per esaurimento delle risorse - ha spiegato Foroni -. Il dipartimento di Protezione civile ha finalmente reperito, con risorse dal Pnrr e grazie al costante impegno di Regione, ulteriori fondi. Questi serviranno a garantire la realizzazione di 122 nuovi interventi, nei Comuni delle province maggiormente interessate dagli episodi del 2020 e 2021».