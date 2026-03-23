Ora legale in Italia, ora è conto alla rovescia: pochi giorni e si spostano le lancette

Ormai è conto alla rovescia, pochi giorni e ci siamo. Si avvicina anche l’ora legale. Pochi giorni e la primavera abbandonerà l’ora solare, per spostare le lancette degli orologi avanti di un’ora. Il cambio con l’avvento di quella legale, prevista per l’ultimo weekend del mese, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo. Mai come quest’anno strategica, per la riduzione dei consumi energetici che comporta una volta attiva.

L’ora legale: l’anticipo del 2026

Nel 2026 l’ora legale arriverà in anticipo. Il suo avvento è previsto infatti un giorno prima rispetto al 2025, iniziando un trend che continuerà nei prossimi anni. L’ora legale infatti continuerà ad anticiparsi nei prossimi tre anni, fino al 25 marzo del 2029. Tutto, o quasi, cambierà invece dal 2030, dove il ciclo sarà di nuovo «resettato» e si tornerà a spostare gli orologi il 31 marzo.

Cosa cambia

L’arrivo segna una serie di cambiamenti nella vita quotidiana. Le lancette verranno spostate un’ora avanti: le 2 diventeranno le 3 e così via. Nella notte del cambio ora si dormirà un’ora in meno, ma ciò porterà le giornate ad allungarsi.

La riduzione delle bollette