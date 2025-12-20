Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 20 Dicembre 2025

Oratori, patto tra Diocesi e Cooperative

IL PROTOCOLLO D’INTESA. Alleanza «per produrre in modo condiviso idee, pensieri, attenzioni pedagogiche e pastorali». Il Vescovo Beschi: «Cultura che trova solide sorgenti di ispirazione». Già 54 i progetti attivi in altrettante parrocchie.

Luca Bonzanni
Luca Bonzanni
Collaboratore
Da sinistra Don Cristiano Re, Federica Crotti, Alessia Zucchelli, Cristina Offredi, il Vescovo monsignor Francesco Beschi, Lucio Moioli, Anna Cattaneo, Antonella Boioni, Manuela Zappella
Da sinistra Don Cristiano Re, Federica Crotti, Alessia Zucchelli, Cristina Offredi, il Vescovo monsignor Francesco Beschi, Lucio Moioli, Anna Cattaneo, Antonella Boioni, Manuela Zappella

Un’alleanza per «rafforzare l’azione educativa degli oratori», attraverso «il supporto alla progettazione pastorale, la formazione continua delle figure coinvolte, la cura e l’attuazione del progetto educativo e il mantenimento del legame tra oratorio e comunità», ma anche prestando un’attenzione particolare alla fragilità sociale ed educativa.

Sono alcuni degli obiettivi del nuovo protocollo d’intesa sottoscritto venerdì 19 dicembre tra Confcooperative Bergamo e la Diocesi di Bergamo, rinsaldando una sinergia in corso da oltre dieci anni. La firma – a sottoscriverlo sono stati Lucio Moioli, presidente di Confcooperative Bergamo, e don Enrico Minuscoli, rappresentante legale della Diocesi – è avvenuta in occasione del consiglio provinciale dell’associazione, che a fine anno viene tradizionalmente ospitato nei locali della Curia in Città Alta. Presente anche il Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi: «Questo incontro è l’occasione per richiamare una storia che mi è cara da tanti anni – le parole di monsignor Beschi -. La storia del mondo cooperativo e di Confcooperative, in modo speciale: la storia di una cultura che va continuamente alimentata, perché non è quella che respiriamo ogni giorno. È una storia fatta di anni condivisi, di uomini e donne che ho conosciuto e di una cultura che trova solide sorgenti di ispirazione. Nelle parole di Papa Francesco, che ci invita ad avere il coraggio di sognare un’umanità diversa, fondata su fraternità, solidarietà e cooperazione. In quelle di Papa Leone XIV, che ci ricorda come la cooperazione non sia solo generosità, ma richieda criteri capaci di servire davvero i più poveri. E nei richiami della Rerum Novarum e del messaggio per la Giornata della Pace, che indicano nella mitezza la forza di dire la verità senza violenza e di costruire una società civile consapevole».

Le finalità dell’intesa

Scopo del protocollo, si legge nel documento, è «il supporto al funzionamento dell’équipe educativa e degli altri gruppi di lavoro attivi in oratorio, al fine di produrre, in modo condiviso, idee, pensieri, attenzioni pedagogiche e pastorali». Come? Con attività animative, ricreative e aggregative, e valorizzando le competenze comuni .

Una «collaborazione ormai storica», la definisce Lucio Moioli, presidente di Confcooperative Bergamo, che «si fonda sui principi richiamati dalla Costituzione, che riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità». «La Diocesi di Bergamo, insieme alle parrocchie, accompagna da sempre la crescita di bambini, adolescenti e giovani attraverso proposte educative, formative e ricreative ispirate al magistero della Chiesa e alle indicazioni pastorali del Vescovo – rimarca don Cristiano Re, delegato vescovile per la Vita sociale e Mondialità e assistente ecclesiastico di Confcooperative Bergamo -. In questo percorso l’oratorio rappresenta il cuore della vita educativa della parrocchia».

I progetti già attivi

Alle spalle, appunto, c’è un percorso già vivo: attualmente, infatti, sono già oltre 54 i progetti attivi «in altrettante parrocchie della città e della provincia con l’intervento di oltre una decina di cooperative – aggiunge Cristina Offredi, delegata di Confcooperative Bergamo ai rapporti con la Diocesi -. Le iniziative sono legate al Cre e all’animazione del periodo estivo, altre sono continue nel tempo e durante l’anno. Inoltre, otto operatori provenienti dalla cooperazione collaborano con l’Ufficio pastorale dell’età evolutiva nella facilitazione delle équipe educative».

Il nuovo protocollo dà vita anche a una cabina di regia, composta da due rappresentanti dell’Ufficio per la Pastorale dell’Età evolutiva della Diocesi di Bergamo, due rappresentanti di Confcooperative Bergamo e dall’assistente ecclesiastico di Confcooperative Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Religioni, Fedi
Chiese Cristiane
Sociale
famiglia
Luca Bonzanni
lucio moioli
Monsignor Francesco Beschi
Papa Leone XIV
Confcooperative Bergamo
diocesi di bergamo
curia