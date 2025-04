Orio, in aeroporto un «gemello digitale» per seguire meglio le operazioni

L’aeroporto di Milano Bergamo vedrà realizzato il suo «digital twin» grazie al Progetto Avio, concepito e sviluppato con una serie di partner per ottimizzare la gestione delle operazioni di terra attraverso il miglioramento della situational awareness e del processo decisionale. Questo miglioramento sarà ottenuto attraverso lo studio e la prototipazione di un gemello digitale aeroportuale che raccoglierà e integrerà dati in tempo reale provenienti da varie fonti, tra cui algoritmi di visione artificiale basati sull’analisi dei flussi di immagini video generati dalle telecamere esistenti e dislocate sul campo, che rappresenteranno e visualizzeranno le informazioni rilevanti per il «Coordinamento operativo di scalo (Cos)» in modo integrato, moderno e intuitivo. Inoltre, il gemello digitale sarà utilizzato a scopo di formazione in realtà virtuale rivolta agli operatori di terra, per implementare il livello di esperienza del personale sfruttando i vantaggi offerti dalla specifica tecnologia avanzata.

Il sostegno dei fondi Pnrr

Il progetto è cofinanziato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso il Fondo Pnrr. Il progetto è il risultato di una collaborazione ben orchestrata tra quattro importanti attori operanti nell’ambito del software engineering e nel settore dell’aviazione: Sacbo (coordinatore del progetto e gestore dell’aeroporto di Milano Bergamo - Bgy) insieme a Txt e-tech, azienda digital enabler, Sorint.Tek, azienda del gruppo Sorint.Lab specializzata nello sviluppo di soluzioni di Advanced Analytics e IoT, e l’Università di Pavia. La collaborazione tra i quattro partner, della durata di tre anni, è finalizzata a sfruttare e massimizzare le opportunità offerte dai finanziamenti del piano di rilancio per accelerare il processo di innovazione digitale nel settore dell’aviazione. Questo genererà un elevato impatto tecnologico sull’aeroporto di Milano Bergamo e, più estesamente, contribuirà ad analoghi processi evolutivi nella gestione aeroportuale italiana, contribuendo agli obiettivi di digitalizzazione dell’Unione europea e rafforzando strategicamente la sua posizione attuale in questi ambiti.

Telecamere iperspettrali

Sacbo, come proponente ed utilizzatore di Avio, metterà a disposizione una infrastruttura tecnologica avanzata dotata di un «supercalcolatore» Hpc, High performance computer di Hp Enterprise con una quantità rilevante di schede Gpu Invidia altamente performanti che permetterà ai partner di sviluppare il digital twin dell’aeroporto e l’ambiente di training in Virtual Reality. Inoltre, saranno utilizzate apparecchiature informatiche innovative come, per esempio, le telecamere iperspettrali e un simulatore di de-icing per il training del personale in ambiente Vr (Virtual reality). Sacbo beneficerà così delle simulazioni per migliorare l’awareness e le decisioni dei coordinatori di scalo e le competenze degli operatori di terra.