Orio, scalo sempre più ambito. Ora l’obiettivo è quota 13 milioni

Quota 12 milioni superata e secondo miglior risultato della storia a un passo. L’aeroporto di Orio al Serio ha chiuso l’ennesimo mese da record, il miglior novembre che si ricordi : 1.097.008 passeggeri . Nel 2019, l’ultimo anno prima del Covid, se n’erano contati 1.052.569. Sempre nel 2019 lo scalo aveva raggiunto quello che resta ancora il numero massimo di passeggeri, 13,8 milioni , dato che non verrà superato quest’anno anche (e soprattutto) a causa di un gennaio ancora fortemente influenzato dalla normativa anticovid. Ma per Orio sarà sufficiente mantenere la media giornaliera di passeggeri registrata a novembre (36.567) per andare oltre quota 13 milioni e superare così i 12,9 del 2018, finora il secondo miglior risultato della storia dell’aeroporto.