Orologiai e «Sbarazzo» sul nuovo Sentierone: shopping all’aperto e lunghe code verso Città Alta

Capi di abbigliamento per adulti e bambini, scarpe, oggetti per la casa tutto a prezzo di stock o super scontato: shopping all’aperto sul Sentierone per la sesta edizione dello «Sbarazzo» aperta il 3 marzo e oggi (5 marzo) giunta alla sua giornata clou . Tanti i negozi del centro che hanno aderito alla manifestazione e grande la partecipazione dei bergamaschi.