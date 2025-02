Orti, c’è la lista d’attesa: 109 richieste per 17 lotti

Per 17 orti comunali, sono arrivate 109 richieste. Sono gli esiti del bando pubblicato la scorsa estate dal Comune di Bergamo per assegnare gli appezzamenti che si sono resi disponibili, perché qualcuno ha deciso di rinunciare o perché la concessione è scaduta. Numeri che rappresentano l’interesse dei cittadini che, ben volentieri, mettono le mani nella terra per cimentarsi in qualche coltivazione.

In città i «lotti» disponibili sono 133, vissuti 116 e, si diceva, 17 ormai in via di assegnazione. Al momento è tutto esaurito, ma in arrivo ci sono 36 nuovi appezzamenti nel quartiere di San Tomaso, realizzati con il piano urbanistico Parco Ovest 1. E oltre agli orti urbani «individuali», ci sono anche quelli collettivi, sparsi in diversi quartieri, da Valtesse, in via Acquaderni, recentemente sistemati dal Comune, a quelli di Loreto, in via Croce Rossa-Curie, in fase di realizzazione, destinati al Cte del quartiere. Coltivare un pezzo di terra, pur piccolo che sia, è un’attività che ricopre più di un significato.

«Gli orti – afferma Oriana Ruzzini, assessore all'Ambiente –, sono un'esperienza magnifica sotto molti punti di vista, danno la possibilità di ricostituire un legame con la terra che spesso in aree urbane si perde, ma danno anche la possibilità di fare comunità». E l'assessore racconta: «Sto scoprendo orti urbani molto ben tenuti e orti collettivi incredibili, dove lavorano insieme persone anziane e scolaresche, dove si offre riscatto sociale a persone fragili, con dipendenze alle spalle o che devono scontare pene alternative alla detenzione. Con l'Orto botanico Lorenzo Rota stiamo lavorando per mettere in rete queste realtà virtuose, così che gli ortisti possano conoscersi e scambiare buone prassi».

L'interesse è alto, da parte dei singoli cittadini, delle associazioni di quartiere e delle cooperative che vivono le comunità. «Abbiamo l'intenzione di realizzare nuovi appezzamenti – accenna l'assessore Ruzzini –, anche se al momento non abbiamo una prospettiva certa».

