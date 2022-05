Ospedale Papa Giovanni, eccellenza nell’intelligenza artificiale: la robotica affina gli interventi alle coronarie

L’ausilio di un nuovissimo sistema avanzato di imaging endovascolare delle coronarie in uso al Papa Giovanni rende più efficace e sicuro l’impianto degli stent in caso di stenosi coronariche particolarmente calcifiche . È la tesi di uno degli incontri in agenda al Congresso europeo di Cardiologia interventistica EuroPCR 2022 a Parigi. La dimostrazione pratica si è avvalsa della registrazione video di un intervento di angioplastica coronarica nelle sale operatorie dell’ospedale di Bergamo.