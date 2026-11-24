Un sì unanime e trasversale, condiviso dai gruppi consiliari, per un progetto «strategico per il futuro della sanità bergamasca». Il Consiglio comunale ha approvato nella serata di lunedì 23 novembre il sesto atto integrativo all’accordo di programma per la realizzazione dell’ottava torre dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, un intervento da 100 milioni di euro, finanziato con 52 milioni dalla Regione e 47 dallo Stato.

Un passaggio importante nel lungo iter per l’ampliamento del presidio sanitario, ormai riconosciuto come eccellenza a livello nazionale. «Non si tratta semplicemente di aggiungere una torre, ma di investire sul futuro dell’intero ospedale, ripensandone l’organizzazione in funzione dei nuovi bisogni di salute - ha spiegato il direttore generale dell’Asst Papa Giovanni XXIII, Francesco Locati, ospite in Consiglio -. Un ospedale che cresce col territorio, per continuare a curare meglio, innovare e offrire nuove risposte ai cittadini».

Ecco come sarà

Nel dettaglio, come illustrato dal dg, 60 milioni saranno destinati ai lavori, di cui 43,4 per la nuove volumetrie e 10,6 per la ristrutturazione degli spazi esistenti. Gli altri 39,4 serviranno per arredi, attrezzature sanitarie e tecnologiche, spese tecniche e ulteriori oneri. La nuova torre avrà cinque piani fuori terra e uno interrato, per una superficie di 10.800 metri quadrati. Considerando anche il corpo di collegamento, l’estensione della piastra nord e della Hospital Street, «l’ampliamento complessivo sarà di 15.600 metri quadrati, circa il 10% della superficie attuale». Previsti inoltre interventi sulla viabilità, sistemazione delle aree esterne, spostamento dei servizi tecnologici e nuovi parcheggi.

La riorganizzazione delle attività

L’intervento punta soprattutto a riorganizzare le attività ospedaliere, concentrando le specialità per aree omogenee. Ad esempio, la torre 2 diventerà quella dedicata ai bambini, mentre l’ottava ospiterà oncologia ed ematologia. «La dotazione crescerà complessivamente di 78 posti letto ordinari e 37 di day hospital», prosegue Locati.

Per i tempi si stimano 52 mesi, tra progettazione, autorizzazioni e lavori. È già stata avviata una gara europea da 8,6 milioni per la progettazione e il coordinamento della sicurezza: «Sette le offerte presentate da raggruppamenti italiani e internazionali, anche da Francia, Regno Unito, Spagna e Svizzera», precisa Locati. Soddisfatta la sindaca Elena Carnevali, che ha definito l’intervento «una scelta strategica per la salute, la ricerca e l’innovazione tecnologica, sottolineando le opportunità per il ruolo di Bergamo nella sanità pubblica e nella formazione universitaria».

Gli odg sulla violenza di genere

a seduta è stata poi dedicata al tema della violenza sulle donne, in occasione della giornata internazionale del 25 novembre, con l’approvazione di 5 ordini del giorno. Come quelli di Cristina Laganà (FdI) per iniziative in memoria di Daniela Roveri, uccisa 10 anni fa a Colognola (delitto rimasto irrisolto) e di Laura Brevi (Oltre) per sensibilizzare contro la violenza diffusa sui social, specie tra i più giovani. Ospiti, ieri sera, Oliana Maccarini, presidente di Aiuto Donna, e Arturo Rota, coordinatore dell’associazione La Svolta che segue gli uomini maltrattanti, il cui numero, secondo quanto riferito, è triplicato rispetto al 2018. In questa sede la consigliera Giulia Ceci (Forza Italia) ha condiviso la sua esperienza, raccontando di aver subito un tentativo di violenza a 12 anni.