Otto maestri del gusto invadono Città Alta: torna la Festa del Cioccolato
Dal 27 al 29 marzo in piazza della Cittadella la terza edizione: recuperato l’appuntamento annullato a novembre
Torna a Bergamo Alta la Festa del Cioccolato – Cittadella Edition, giunta alla sua terza edizione. Da venerdì 27 a domenica 29 marzo, la suggestiva piazza della Cittadella accoglierà otto maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia, per un fine settimana all’insegna del gusto e della convivialità. L’iniziativa, promossa da Promozioni Confesercenti, recupera l’edizione di novembre annullata a causa del maltempo.
Gli stand, aperti dalle 9 alle 19.30 (sabato fino alle 22), proporranno creazioni artigianali e grandi classici del cioccolato, offrendo ai visitatori un viaggio tra sapori intensi e abbinamenti della tradizione. I maestri arrivano da Cuneo, Parma, Monza Brianza, Pavia, Lecco, Firenze, Verona e Reggio Calabria, portando in piazza specialità e lavorazioni di alta qualità.
Le degustazioni e i laboratori
Non mancheranno momenti dedicati ai più giovani: venerdì mattina i bambini della scuola dell’infanzia Centro per la Famiglia Bergamo Alta visiteranno gli stand, mentre gli studenti dell’Istituto Donadoni parteciperanno a laboratori guidati dal maestro cioccolatiere Gabriele Mainero.
Tra gli appuntamenti, sabato alle 16 al ristorante Da Mimmo è in programma una degustazione di cioccolato abbinato al Moscato di Scanzo, condotta dallo stesso Mainero e dalla sommelier Francesca Pagnoncelli Folcieri. L’incontro è gratuito su prenotazione. «Vogliamo trasformare la piazza in un luogo di incontro all’insegna del gusto», sottolinea Cesare Rossi di Confesercenti. Per il vicesindaco Sergio Gandi, l’evento rappresenta «un’opportunità per valorizzare il centro storico e il commercio locale», attirando cittadini e turisti in un contesto ricco di tradizione e qualità.
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