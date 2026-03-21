Otto maestri del gusto invadono Città Alta: torna la Festa del Cioccolato

Gli stand, aperti dalle 9 alle 19.30 (sabato fino alle 22), proporranno creazioni artigianali e grandi classici del cioccolato, offrendo ai visitatori un viaggio tra sapori intensi e abbinamenti della tradizione. I maestri arrivano da Cuneo, Parma, Monza Brianza, Pavia, Lecco, Firenze, Verona e Reggio Calabria , portando in piazza specialità e lavorazioni di alta qualità.

Le degustazioni e i laboratori

Tra gli appuntamenti, sabato alle 16 al ristorante Da Mimmo è in programma una degustazione di cioccolato abbinato al Moscato di Scanzo, condotta dallo stesso Mainero e dalla sommelier Francesca Pagnoncelli Folcieri. L’incontro è gratuito su prenotazione. «Vogliamo trasformare la piazza in un luogo di incontro all’insegna del gusto», sottolinea Cesare Rossi di Confesercenti. Per il vicesindaco Sergio Gandi, l’evento rappresenta «un’opportunità per valorizzare il centro storico e il commercio locale», attirando cittadini e turisti in un contesto ricco di tradizione e qualità.