Over 50 non vaccinati, accolti 2.000 ricorsi contro le multe

Alla fine, i numeri sembrano più contenuti del previsto. E nel caleidoscopio delle cifre, ci sono pure quelle della «retromarcia». Il 15 giugno, tra poco più di due settimane, terminerà l’obbligo vaccinale per gli over 50, e si chiuderà anche una parentesi piuttosto intricata anche sul piano normativo. Perché la burocrazia non è mancata: a fronte di 35mila ultracinquantenni bergamaschi non vaccinati, sono state inviate circa 10mila multe (ma l’«infornata» di raccomandate può continuare proprio fino al 15 giugno). Comprese 2.500-3.000 comunicazioni che sono state impugnate da chi le ha ricevute: e l’80% di questi ricorsi è stato accolto.