«Papa Gio Run» il 28 settembre: per percorsi per fare del bene

Sabato 28 settembre al via la «Papa Gio Run» per la sua quarta edizione. «Una corsa per Belli» è lo slogan di quest’anno. «Un gioco di parole per l’associazione e anche perché fare beneficenza ci rende belli”», ha detto Lucio De Luca, membro del direttivo Podisti Insonni Asdf, durante la presentazione della corsa.

La corsa camminata non competitiva partirà sabato 28 settembre alle ore 15.30 dal Parcheggio Nord Est Dipendenti in Piazza Oms presso l’Ospedale Papa Giovanni XXII. Organizzata dall’associazione Podisti Insonni, in collaborazione con Runners Bergamo, la corsa / camminata prevede tre percorsi: 5 km, 10 km e 14 km.

L’iscrizione ha un costo di 8 euro e l’intero incasso sarà devoluto alla “Paolo Belli”

Si va in Città Alta

L’ultimo percorso, novità di quest’anno, condurrà fino in Città Alta. Un giro ad anello che si concluderà nel luogo della partenza. «Sono già mille gli iscritti. Con questa corsa vogliamo dire che lo sport è per tutti», ha detto Margaret Longo, presidente Podisti Insonni Asd. Una mission condivisa anche dai Runners Bergamo: «Vogliamo diffondere lo sport in tutte le categorie di persone, con uno sguardo rivolto verso la beneficenza - ha aggiunto Mario Pirotta, presidente Runners Bergamo -. Ci si può iscrivere tramite il sito oppure presso l’Associazione Paolo Belli in via Bergonzi; dalla Parrucchiera “Da Norma” nell’Ospedale Papa Giovanni XXIII e presso il negozio “Ortopedia Gavarini Rapetti” in via Camozzi.

L’iscrizione ha un costo di 8 euro e l’intero incasso sarà devoluto alla “Paolo Belli”. «Per contribuire ad aiutarci nei nostri progetti lunghi l’intera vita che riguardano l’accoglienza delle fragilità», ha puntualizzato Silvano Manzoni, presidente associazione Paolo Belli.

Nelle passate edizioni raccolti 66 mila euro