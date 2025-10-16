Papa Gio Run, un assegno da 40mila euro per l’Associazione Paolo Belli

La Papa Gio Run stacca un assegno da 40mila euro all’Associazione Paolo Belli. Giovedì 16 ottobre, all’Hotel Radisson Blu a Chorus Life, è andata in scena la serata di gala per la consegna ufficiale della donazione all’associazione che dal 1992 è impegnata nell’offrire supporto e ascolto alle famiglie colpite da malattie gravi.

La raccolta fondi

L’importante somma proviene dai ricavi della quinta edizione della Papa Gio Run, organizzata da «Podisti insonni Asd». La corsa non competitiva svoltasi il 7 giugno con partenza dall’ospedale Papa Giovanni XXIII è stata un grande successo, con oltre 2700 iscritti. L’anima della corsa è come ogni anno Margaret Longo di «Podisti insonni», che durante la serata di gala ha sottolineato «la vicinanza di tantissime persone a questa iniziativa che fa anche del bene».

Sport e solidarietà

Silvano Manzoni dell’Associazione Paolo Belli si emoziona al ricordo «delle relazioni umane coltivate in oltre 30 anni di storia dell’organizzazione». Il direttore del dipartimento di Oncologia ed Ematologia dell’Asst Papa Giovanni XXIII, Alessandro Rambaldi, afferma che «la leucemia - malattia fatale per Paolo Belli - è diventata una delle più curabili grazie alla ricerca».