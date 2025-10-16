Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 16 Ottobre 2025

Papa Gio Run, un assegno da 40mila euro per l’Associazione Paolo Belli

L’EVENTO. Serata di gala per la consegna ufficiale della donazione. La cifra raccolta durante la corsa non competitiva dello scorso giugno.

Filippo Curnis
Filippo Curnis
L’assegno per l’Associazione Paolo Belli
L’assegno per l’Associazione Paolo Belli

Bergamo

La Papa Gio Run stacca un assegno da 40mila euro all’Associazione Paolo Belli. Giovedì 16 ottobre, all’Hotel Radisson Blu a Chorus Life, è andata in scena la serata di gala per la consegna ufficiale della donazione all’associazione che dal 1992 è impegnata nell’offrire supporto e ascolto alle famiglie colpite da malattie gravi.

La raccolta fondi

L’importante somma proviene dai ricavi della quinta edizione della Papa Gio Run, organizzata da «Podisti insonni Asd». La corsa non competitiva svoltasi il 7 giugno con partenza dall’ospedale Papa Giovanni XXIII è stata un grande successo, con oltre 2700 iscritti. L’anima della corsa è come ogni anno Margaret Longo di «Podisti insonni», che durante la serata di gala ha sottolineato «la vicinanza di tantissime persone a questa iniziativa che fa anche del bene».

Sport e solidarietà

Silvano Manzoni dell’Associazione Paolo Belli si emoziona al ricordo «delle relazioni umane coltivate in oltre 30 anni di storia dell’organizzazione». Il direttore del dipartimento di Oncologia ed Ematologia dell’Asst Papa Giovanni XXIII, Alessandro Rambaldi, afferma che «la leucemia - malattia fatale per Paolo Belli - è diventata una delle più curabili grazie alla ricerca».

L’assessore alla Salute e allo Sport del comune, Marcella Messina, elogia la Papa Gio Run, quale «evento capace di conciliare i sani valori dello sport con la solidarietà, regalando un’occasione di felicità alla città». Il presidente della Provincia Pasquale Gandolfi si sofferma invece sulla volontà dei bergamaschi di «creare legami e spendersi nel volontariato, con centinaia di associazioni su tutto il territorio». I sindaci di Zanica, Luigi Locatelli, e Comun Nuovo, Ivan Rossoni, evidenziano poi l’importanza della «dimensione del dono dei volontari in iniziative così lodevoli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Salute
Ricerca medica
Sociale
beneficenza
Politica
Enti locali
Malattia
Paolo Belli
Margaret Longo
Silvano Manzoni
Alessandro Rambaldi
Marcella Messina
Pasquale Gandolfi
Podisti insonni Asd
ASST Papa Giovanni XXIII