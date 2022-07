Parco della Trucca, dopo il flop del bando estivo apre un chiosco per gelati e caffè

I frequentatori del parco della Trucca avranno a disposizione fino a metà settembre un chiosco per caffè, bevande, bibite fresche e gelati. Palazzo Frizzoni aveva inserito anche l’area verde vicino all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo tra quelle messe a bando per gli spazi estivi di somministrazione. Per ben due volte nessun operatore ha risposto all’avviso pubblico del Comune , che a maggio ha introdotto un ulteriore sconto sulla tassa di occupazione del suolo pubblico, tenuto conto che non erano arrivate proposte e candidature per l’allestimento e la gestione dei tre spazi messi a bando, che comprendevano, oltre al parco intitolato a Martin Lutero alla Trucca, anche il parco Goisis e Sant’Agostino. Se le ultime due location hanno riscontrato interesse tra gli imprenditori del settore ristorazione, rispettivamente con Nutopia-Tassino e con la Comunità delle Botteghe di Città Alta, per la Trucca non si era fatto avanti nessuno.