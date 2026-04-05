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Cronaca / Bergamo Città Domenica 05 Aprile 2026

Pasqua, il Vescovo in cattedrale: «Non si innalzino bandiere di guerra in nome di Dio. Deponiamo le armi, tutti»

LA CELEBRAZIONE. «La direzione della storia non è immutabile come forse ci stiamo rassegnando a credere», ha detto monsignor Beschi.

Monica Gherardi
Monica Gherardi

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Pasqua, il Vescovo in cattedrale: «Non si innalzino bandiere di guerra in nome di Dio. Deponiamo le armi, tutti»
La cattedrale di Sant’Alessandro
(Foto di Yuri Colleoni)

Bergamo

Un pensiero alla Terra Santa e un invito a una testimonianza di pace sono stati i passaggi salienti dell’omelia pronunciata durante la solenne celebrazione dal Vescovo Francesco nella cattedrale di Sant’Alessandro gremita di fedeli.

Pasqua, il Vescovo in cattedrale: «Non si innalzino bandiere di guerra in nome di Dio. Deponiamo le armi, tutti»
Il Vescovo, monsignor Francesco Beschi
(Foto di Yuri Colleoni)
Pasqua, il Vescovo in cattedrale: «Non si innalzino bandiere di guerra in nome di Dio. Deponiamo le armi, tutti»
Un momento delle celebrazioni
(Foto di Yuri Colleoni)

Le riflessioni del Vescovo

«In questi giorni – ha detto – abbiamo davanti agli occhi e nel cuore la Basilica del Santo Sepolcro vuota, un tempo piena per la Pasqua. Un luogo oggi svuotato dalle mani dell’uomo. Il sepolcro di Gesù, come narrato nel Vangelo, non viene svuotato dalle mani dell’uomo, ciò che era definitivamente chiuso ora è aperto. La direzione della storia non è immutabile come forse ci stiamo rassegnando a credere». Ha sottolineato quindi il desiderio e il bisogno di pace dell’umanità, quella pace «disarmata e disarmante» invocata da Papa Leone. «Il Risorto non è il Dio della guerra, non si innalzino bandiere di guerra in nome di Dio. Siamo noi in prima persona che in questo tempo possiamo testimoniare il bene anche quando sembra inutile. Deponiamo le armi, tutti». La celebrazione è stata accompagnata dalla musica dell’organo e dei fiati e dal canto della Cappella musicale. Al termine monsignor Beschi ha impartito la Benedizione papale pasquale.

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