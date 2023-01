Patenti facili, smantellata organizzazione: deferite due persone anche a Bergamo

La Polizia locale di Verona e il nucleo giudiziario della Polizia stradale di Vicenza hanno smantellamento un’organizzazione, ramificata sul territorio italiano, che proponeva di far ottenere con facilità, la patente di guida a persone straniere che non capivano e spesso non parlavano la lingua italiana; un affare che poteva fruttare, per ogni candidato presentato, dai 2.000 ai 3.000 euro.