Pazienti dializzati, San Giovanni Bianco apripista con i «case manager»

Un approccio diretto e individualizzato con i pazienti dializzati, che possono trovare nell’infermiere un punto di riferimento sicuro e specializzato per i loro bisogni complessi. Ma anche un arricchimento professionale per gli operatori, in un’ottica di integrazione e coordinamento delle cure e della presa in carico degli assistiti. Il Cal (Centro di assistenza limitata) di San Giovanni Bianco, afferente all’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ha introdotto la metodologia e le figure dei «case manager», infermieri appositamente formati che si fanno carico del percorso individuale dei pazienti affetti da patologie croniche, tra cui appunto l’insufficienza renale.