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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 04 Novembre 2026
in aggiornamento

Pedone investito alla stazione autolinee di Bergamo da un bus e-Brt

L’INCIDENTE. L’investimento è avvenuto verso le 20 alla stazione autolinee di Bergamo mentre il mezzo stava entrando nella pensilina. L’uomo cosciente è stato trasportato in ospedale.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Pedone investito alla stazione autolinee di Bergamo da un bus e-Brt
Un uomo è stato investito da un bus della e-Brt alla stazione autolinee di Bergamo nella serata

Bergamo

Un uomo è stato investito da un pullman della linea e-Brt nella serata di mercoledì 4 novembre verso le 20 nei pressi della stazione autolinee di Bergamo.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, sembra che il mezzo pubblico si stesse immettendo nella pensilina numero tre della stazione autolinee, quando ha urtato un uomo che stava attraversando.

Il pedone, che è sempre stato cosciente, è stato subito soccorso dal personale sanitario di un’ambulanza della Croce Rossa di Bergamo ed è stato trasportato in ospedale.

Sul posto anche la polizia di stato e alcuni militari dell’esercito che in quel momento stavano presidiando la piazza della stazione ferroviaria.

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