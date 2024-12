Pensionata riceve bollette da 5mila euro. Adiconsum: errore nel contratto

La cifra è da capogiro: 5mila euro, divisi in due bollette. Lo sarebbe per tutti, a maggior ragione per chi si trova in situazioni di fragilità. È capitato a una donna bergamasca di 86 anni, con grave invalidità, che si è rivolta ad Adiconsum per provare a «sanare» le ultime fatture recapitate da A2A per la sua fornitura di gas. Perché questa cifra così alta? Secondo Eddy Locati, operatore di Adiconsum che ha seguito la vicenda, la bolletta esorbitante sarebbe dovuta al fatto che, all’atto della firma del contratto, la donna «ha barrato la casella sbagliata»: ha optato cioè per «la tariffa business, pur abitando da sola in casa e non avendo alcuna attività». In passato, Adiconsum aveva «già denunciato la vicenda di quella signora (sempre cliente di A2A, ndr) che è stata costretta a restituire un bonus di fronte alla inflessibilità della società e nonostante agli sportelli della stessa avessero cambiato l’offerta senza “ricordare” alla cliente che sarebbe incorsa in tale sanzione. Situazione, tra l’altro, capitata anche a un altro cliente. Ora A2A si rende protagonista di un’altra “rigidità” che riteniamo fuori luogo e sicuramente non in linea con i corretti rapporti con i consumatori».