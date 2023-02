Pensioni, l’Inps conferma l’aumento anche per gli assegni sopra i 2.100 euro

Pensioni, la rivalutazione a marzo sarà per tutti. L’Inps ha confermato in una nota che l’adeguamento delle pensioni all’inflazione scatta ora concretamente anche per chi riceve assegni superiori ai 2.100 euro (circa) al mese : il nuovo importo sarà pagato a partire dall’assegno del mese di marzo, con contestuale pagamento degli arretrati riferiti a gennaio e febbraio 2023. La platea dei bergamaschi che tra pochi giorni riceveranno gli assegni «adeguati» si attesta attorno ai 60-80mila pensionati, a seconda delle stime.