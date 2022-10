Per i medici di base stavolta il bando va: le domande sono 59

Può essere un’iniezione preziosa, sicuramente abbondante se paragonata alle precedenti . Davanti ci sono ancora alcuni passaggi burocratici, ma per «tamponare» la carenza di medici di base è in vista un buon innesto di risorse umane: potrebbero arrivare 40-50 giovani camici bianchi in più, con un tetto limitato a 1.000 assistiti . È ciò che dovrebbe concretizzarsi una volta ultimata la selezione legata all’ultimo bando per gli «ambiti carenti», cioè alla procedura che cerca di far fronte alle posizioni non coperte.