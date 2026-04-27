Per la prima volta a Bergamo la fiera dell’impiantistica sportiva
L’APPUNTAMENTO. L’11 e il 12 novembre il Fsb Forum Italy. Picchi, in Lombardia 13mila impianti.
Bergamo
Più di 50 rappresentanti di istituzioni, mondo accademico e operatori si sono riuniti a Palazzo Lombardia per il primo incontro istituzionale del Comitato FSB Forum Italy, unica fiera italiana dedicata agli impianti sportivi, in programma l’11 e 12 novembre alla Fiera di Bergamo.
«Per la prima volta Bergamo - sottolinea in una nota il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi - ospiterà un nuovo appuntamento fieristico nazionale dedicato a ciò che è essenziale per lo sport: impianti e attrezzature. Un’iniziativa nata per soddisfare le esigenze del settore, sempre più bisognoso di interventi di ammodernamento e di rinnovo delle infrastrutture sportive esistenti ormai obsolete, ma che è anche un’eredità concreta delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026».
Con 750.000 strutture sportive in Europa, di cui 77.000 in Italia, orientare investimenti, innovazione e metodologie di costruzione e riqualificazione è oggi una priorità strategica.
In questo scenario, Fsb Forum Italy si propone come piattaforma di raccordo tra sistema produttivo, istituzioni e stakeholder, per allineare visioni e competenze e sostenere la crescita del settore. «La Lombardia - ricorda Picchi - è un’eccellenza in Italia con 13.000 impianti (20% del totale italiano) e 41.000 aree sportive (30%). Ma, come nel resto del Paese, resta forte il bisogno di manutenzione e ammodernamento. Per questo abbiamo promosso un bando regionale da 100 milioni di euro, il più grande mai realizzato da Regione Lombardia».
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