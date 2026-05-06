Personale sanitario, contro la carenza si guarda all’estero

Da un lato, favorire l’incontro tra domanda e offerta. Dall’altro, assicurare la «qualità» di chi si appresta a lavorare a contatto con i pazienti. È sulla base di questi obiettivi che Regione Lombardia ha istituito un «elenco regionale ricognitivo per medici e infermieri che hanno conseguito la qualifica professionale all’estero»: in altre parole, una lista in cui professionisti sanitari con titolo di studio e abilitativo ottenuto in un altro Paese possono dare la propria disponibilità per operare sul territorio lombardo; lo potranno consultare enti sanitari pubbliche, privati accreditati e del Terzo settore in cerca di personale, e lì troveranno i contatti per il reclutamento. Finora, invece, l’«ingaggio» ruotava attorno alla candidatura individuale di un medico o di un infermiere e alla ricerca autonoma da parte della singola struttura.

«Carenza strutturale»

«Si tratta di uno strumento con finalità esclusivamente informative e organizzative, pensato per facilitare l’incontro tra professionisti disponibili e strutture in cerca di personale, in un contesto segnato da una carenza strutturale e documentata di medici e infermieri», spiega la Regione, precisando che «l’iscrizione nell’elenco non comporta il riconoscimento del titolo professionale conseguito all’estero, non costituisce titolo abilitante all’esercizio della professione in Italia e non rappresenta una graduatoria o un diritto all’assunzione».

«Non si tratta di una scorciatoia né di una misura contro i professionisti italiani, ma di una risposta concreta a posti che oggi restano scoperti» Gli uffici della Direzione generale Welfare verificheranno la documentazione presentata dai «candidati», ma resta in capo alla struttura sanitaria la verifica dell’idoneità dei professionisti, «con particolare attenzione alla conoscenza della lingua italiana e alla capacità professionale rispetto alle mansioni da svolgere».

«Sicurezza delle cure la priorità»