Piazza Vecchia, iniziato l’allestimento del «Landscape Festival» - Video

È iniziato in Piazza Vecchia l’allestimento del prossimo «Landscape Festival - I Maestri del Paesaggio», appuntamento internazionale in programma dal 6 al 22 settembre. Quest’anno, nel cuore di Città Alta, l’opera verde di Catherine Mosbach: dove la materia minerale inerte si mescola con quella vegetale, e dove luce e suono si intrecciano in un’esperienza sensoriale unica, stimolando una riflessione profonda sulla relazione tra il corpo umano e gli elementi naturali.