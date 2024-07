Bergamo, sì alla Piazza verde: «Recepite le indicazioni della Soprintendenza»

«Dal prossimo anno, in ottemperanza alle indicazioni arrivate dal ministero per tutti i centri storici, valuteremo con più attenzione se e come rilasciare autorizzazioni per manifestazioni, eventi e dehors». Così aveva dichiarato, lo scorso anno, il soprintendente di Brescia e Bergamo Luca Rinaldi, commentando il discusso allestimento dei Maestri del Paesaggio in Piazza Vecchia: una piramide in ferro, ricoperta di piante, che aveva letteralmente inglobato la fontana del Contarini, suscitando non poche proteste. Promessa mantenuta . Il progetto è stato presentato con il dovuto anticipo dagli organizzatori della manifestazione e la Soprintendenza si è presa il tempo necessario per valutarlo. «Il primo parere è stato negativo – rivela l’architetto Rinaldi –; abbiamo poi dato alcune indicazioni che sono state recepite e il nuovo allestimento ha avuto il via libera».

Il lavoro della Soprintendenza

Luca Rinaldi. Milanese, sovrintendente di Brescia e Bergamo La designer francese Catherine Mosbach – spiegano gli organizzatori del Landscape Festival – ha pensato per il prossimo settembre a «un progetto in grado di far pensare alle città come terreni fertili, pronti ad accogliere nuovi giardini, nuova socialità e un nuovo orizzonte di benessere collettivo». Sulla scorta di questa idea, la geometria a losanghe di Piazza Vecchia ricorderà «un terreno arso dalla siccità che rilanci però un messaggio ottimistico. Un pavimento materico, apparentemente sterile, desertificato dagli eventi catastrofici o bellici, caratterizzato tuttavia da preziose fenditure nelle quali riescono a ripararsi i semi di una nuova vita, così da far ripartire la vegetazione pioniera», vegetazione rappresentata da un centinaio di gruppi di piante erbacee e perenni. A completare l’installazione, 60 piante d’alto fusto inserite in mastelli di colore bianco, come gli arredi e le sedute della piazza. Con qualche aggiustamento voluto dalla Soprintendenza. Bandito, ad esempio, il muschio tra le fughe delle mattonelle della pavimentazione e l’uso del ghiaccio secco per ricreare l’effetto nebbia. «La fontana del Contarini resterà visibile, e non ci saranno strutture né luci addossate ai monumenti» osserva Rinaldi. Sotto la lente della Soprintendenza anche gli eventi collaterali del festival e le loro «location». «Ci sono state alcune riduzioni e scremature – continua l’architetto –, sempre con l’intenzione di tutelare le aree più sensibili del centro storico e i suoi monumenti».

Un gruppo di lavoro con il Comune